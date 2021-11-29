محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالسجن لمدة 15 سنة لمدان بحيازة المخدرات بقصد الاتجار

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية أريحا، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي فهمي العويوي وعضوية القاضي مريم حليسي والقاضي محمود خليف حكماً بإدانة المتهم (ج،ب) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها، إستناداًلأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها مجدي قريع وكيل النيابة العامة، بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة أريحا.