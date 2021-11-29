محكمة بداية أريحا تصدر حكما بالسجن لـ15 عام لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة





رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي فهمي العويوي وعضوية القاضي مريم حليسي والقاضي محمود خليف حكماً بإدانة المتهم (ج،ب) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي قريع وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة أريحا.