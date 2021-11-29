الشيوخي: اقتحام هيرتسوغ للحرم الابراهيمي يؤكد أن حكومة الاحتلال والاستيطان وجهان لعملة واحدة





و أوضح الشيوخي في تعقيبه أن اقتحام ما يسمى برئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي المجرم الارهابي اسحق هيرتسوغ للحرم الابراهيمي في الخليل تصعيد اسرائيلي خطير للاوضاع الامنية في المنطقة وان ما تسمى بزيارة الحرم الابراهيمي لرئيس دولة الكيان الاسرائيلي غير مرحب بها من اهل الخليل ويستحق هذا الارهابي المجرم ان نستقبله بالاحذية وان هذا الارهابي العنصري الحاقد هيرتسوغ ياتي للخليل من اجل دعم وتشريع الاستيطان والتهويد ولتكريس التقسيم الزماني والمكاني للحرم الابراهيمي الشريف.





و أشار إلى أن الخليل بحرمها وبلدتها القديمة قام الاحتلال بتحويلها الى ثكنة عسكرية مغلقة لحماية هيرتسوغ وقطعان المستوطنين بحجة ما يسمى بعيد النور "الحانوكا".





وقال: "إن جيش الاحتلال منع الاذان وقام بقمع المحتجين ومنع المصلين المسلمين من الوصول الى الحرم الابراهيمي الشريف حيث اندلعت المواجهات بين اعالي الخليل وجيش الاحتلال في وسط الخليل والبلدة والقديمة ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف".





وشدد على أن اقتحام هيرتسوغ للحرم الابراهيمي وللخليل قد ساعف التوتر والاحتقان ورفع وتيرة الغضب الشعبي عند اهلنا بالخليل وان اقتحام هيرتسوغ للخليل قد نبش جراح اهالي الخليل واعاد للأذهان أجواء مجزرة الحرم الابراهيمي التي ارتكبها صديق هيرتسوغ المجرم السفاح جولدشتاين وقطعان المستوطنين بدعم من الجيش الاسرائيلي بحق المصلين في يوم الجمعة من رمضان قبل سنوات في الحرم الابراهيمي.





و أكد على أن الحرم هو مسجد فلسطيني عربي اسلامي خالص للمسلمين.







رام الله - دنيا الوطنعقب أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ومنسق الاتحاد العام للاثاريين العرب في دولة فلسطين المهندس عزمي الشيوخي على أن اقتحام رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي للحرم الابراهيمي الشريف يؤكد من جديد ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان وجهان لعملة واحدة والجندي والمستوطن ايضا وجهان لنفس العملة الاحتلالية عملة الارهاب والحقد الإسرائيلي المنظم ضد العرب والمسلمين والمسيحيين وضد احرار العالم.