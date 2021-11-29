قيادي بحماس يعلق على مغادرة الوفد الإيراني اثناء كلمة ديختر بجلسة للاتحاد البرلماني الدولي

رام الله - دنيا الوطنثمن الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الموقف الشجاع للوفد البرلماني الإيراني لمقاطعته اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ومغادرة الجلسة تزامنًا مع كلمة رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي آفي دختر أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدريد.وأكد رضوان في تصريح صل "دنيا الوطن"، أن هذا الموقف، هو السياسة الثابتة المقدرة للجمهورية الإسلامية في إيران ومؤسساتها التي تقف على الدوام مع قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا ومقاومته، والتي ترفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.