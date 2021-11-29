شؤون فلسطينية

"الهيئة الإسلامية المسيحية" تدين اقتحام الحرم الإبراهيمي وتحذر من تأجيج الصراع على المقدسات

"الهيئة الإسلامية المسيحية" تدين اقتحام الحرم الإبراهيمي وتحذر من تأجيج الصراع على المقدسات
المسجد الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس المقدسات اقتحام الرئيس الإسرائيلي "حاييم هيرتصوغ" الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

 ووصفت الهيئة في بيان أصدرته اليوم هذا الاقتحام بأنه ينطوي على استفزاز خطير لمشاعر المسلمين وانتهاك لحرمة الحرم الإبراهيمي.

وحذرت الهيئة أن هذا الاقتحام يحمل في طياته مدلولات غاية في الخطورة تتزامن مع تصعيد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى، ويؤكد إصرار الإسرائيليين بجميع مكوناتهم السياسية على تأجيج الصراع وتحويله إلى صراع ديني.

 وحملت الهيئة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كل التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن هذا الاقتحام، محذرةً في الوقت نفسه من استغلال المستوطنين لهذا الاقتحام بارتكاب مجازر جديدة في الحرم الإبراهيمي .

وقالت الهيئة: "إن الرئيس الإسرائيلي الذي يراهن عليه البعض كونه رئيس سابق لحزب العمل الإسرائيلي ويصنف من اليسار السياسي، يؤكد من جديدانه لا فرق بين التيارات السياسية الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالمقدسات الإسلامية، حيث يتحول الجميع إلى النهج الديني الاستيطاني المتطرف".

وشددت الهيئة على أن هذه الاعتداءات والاقتحامات التي تستهدف المقدسات الإسلامية في القدس والخليل لن تنجح في تكريس أساطير توراتية مزيفة مكان الحقائق التاريخية والدينية التي تؤكد على إسلامية هذه الأماكن المقدسة.

على صعيد آخر أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية قيام مجموعات استيطانية متطرفة بالاعتداء على أراض تابعة للبطريركية الأرثوذكسية في ديرمار سابا بحماية قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وقالت الهيئة أن هذا الاعتداء يأتي في إطار استهداف أراضي وممتلكات البطريركية من جانب الجمعيات الاستيطانية.

 وأشارت الهيئة بأنه جرى التواصل مع المسؤولين في البطريركية الذين أكدوا انهم اتخذوا جميع الإجراءات القانونية لإزالة هذا الاعتداء على أراضي الكنيسة.

 

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