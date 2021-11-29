شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية: نطالب بحماية دولية فورية ووقف استهداف الاحتلال للعمل الأهلي فورا

المنظمات الأهلية: نطالب بحماية دولية فورية ووقف استهداف الاحتلال للعمل الأهلي فورا
رام الله - دنيا الوطن
قالت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن إعادة الاعتبار لمجمل عمل الهيئات الدولية، ومنظومة العدالة الدولية يأتي من خلال العمل فورا بخطوات واضحة من اجل انهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير مصيره واستقلاله وسيادته الوطنية فوق ترابه الوطني بإنهاء الاحتلال بكل اشكاله والعمل على توفير حماية دولية فورية حتى انهاء الاحتلال لأرضة .

كما وأكدت الشبكة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من نوفمبر ان المدخل يأتي من خلال العمل على جبهة دولية واسعة النطاق لحماية مساحة حقوق الانسان، والعدالة الدولية والإنسانية  بما فيها امام تصاعد إجراءات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وسياسات التطهير العرقي فيها، والبناء الاستيطاني، ومخططاته المتواصلة في ارجاء الضفة الغربية تحديدا المناطق المصنفة "ج" واطلاق يد  المستوطنين لمهاجمة وترويع المواطنين الامنين في بيوتهم ومزروعاتهم. 

والحصار الجائر المتواصل لقطاع غزة اضافة لجرائم الاحتلال من عمليات الاعدام الميداني، والاعتقالات المتواصلة واستهداف الاسيرات والاسرى بشتى صنوف القهر والتعذيب والاهمال الطبي المتعمد، وعمليات هدم البيوت ومصادرة الارض ومسلسل التعديات والانتهاكات الذي تمعن دولة الاحتلال في ممارسته، وهو ما يتطلب العمل بخطوات واضحة تتعدى بيانات التعبير عن "القلق" والشجب والاستنكار نحو إجراءات متناسقة وملموسة تقود الجهود فيها الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة لإنهاء نظام الفصل العنصري، وإعادة الاعتبار للأهداف المبنية على الحقوق في اطار المنظومة الدولية بأكملها .

وطالبت الشبكة بالعمل على مساءلة ومعاقبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها، والضغط لوقف هذه الجرائم، وضمان عدم افلاتها من العقاب، وترى في استمرار الصمت الدولي تشجيعا لها على استمرار ممارساتها التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها حملتها المتواصلة بحق المجتمع المدني الفلسطيني والقرارات الأخيرة بمحاولة وسمها بدعم الإرهاب، واخراجها خارج القانون.

وأضافت "وهو ما يتطلب العمل فورا بإرادة دولية جدية ومغايرة لوضع حد لهذه التعديات على حيز العمل الأهلي واستقلاليته باعتباره احد مكونات المجتمع الفلسطيني الأساسية، واحد روافع تقديم الخدمات في قطاعات مختلفة للجمهور الفلسطيني في شتى المجالات فيما تواصل دولة الاحتلال الضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية".

وتابعت الشبكة: "هو ما يستدعي العمل من اجل الخلاص من هذا الوضع بتحقيق استقلال دولة فسطين وسيادتها دولة يمارس فيها الشعب الفلسطيني بحسب وثيقة  اعلان الاستقلال الصادرة العام 1988 حقه المشروع في دولة ديمقراطية تحمي التنوع والحريات، وتصون حق الاختلاف، والتجربة الديمقراطية وحرية الراي والتعبير ، وتحمي حقوق  الفئات المهمشة وتحقق العدالة والمساواة لجميع مواطنيها،  وتقوم على أساس العدل والسلم، واحترام حقوق الانسان".

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