أردوغان: تركيا ستتخذ خطوات تقاربية مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات.وبحسب ما نقلت وكالة (رويترز) فقد ذكر أردوغان "سنتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على غرار تلك العلاقات في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي أفضت إلى استثمارات".وأشارت الوكالة إلى أن أردوغان قال خلال رحلته من تركمانستان، "لقد وضعت (الإمارات) خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار. من خلال هذه الخطة سنكون قد بنينا مستقبلا مختلفا تماما"، مضيفا أنه سيزور الإمارات في شباط/ فبراير المقبل.وأضاف ردا على سؤال حول العلاقات مع تل أبيب والقاهرة مهما كانت الخطوة التي تم اتخاذها مع الإمارات، سنتخذ خطوات مماثلة مع الآخرين.