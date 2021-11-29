لبنان: عودة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية



وفي مدينة طرابلس شمالاً، قطع محتجون بعض شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، بالإضافة إلى ركن بعض السيارات والشاحنات وسط الطريق.



وشهدت شوارع طرابلس انتشاراً كثيفاً لعناصر الجيش، في وقت علقت فيه العديد من المدارس، الدوام، حفاظاً على سلامة الطلاب، بحسب وكالة (الأناضول).



أما في البقاع (شرق) فقد أفادت غرفة التحكم المروري (الشرطة) في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بقطع عدد من الطرقات في مدينة زحلة وشتورة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.



وتشهد لبنان منذ أكثر من عامين، أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت الى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.





رام الله - دنيا الوطنقطع عشرات المحتجين في لبنان عدد من الطرقات الداخلية ومداخل العاصمة بيروت؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتدهور قيمة العملة المحلية في البلاد.