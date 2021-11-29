رئاسة العمل الحكومي بغزة تقرر إقامة جنازة عسكرية للقيادي "عبد السلام صيام"

رام الله - دنيا الوطننعت رئاسة العمل الحكومي بغزة، عبد السلام بدر صيام 52 عاماً من مدينة غزة، والذي وافته المنية ظهر اليوم الإثنين، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)، وبعد صراع طويل مع المرض.وقالت: إن الفقيد صيام مثًل نموذجاً في التضحية والعطاء في خدمة شعبنا الفلسطيني في مجالات عديدة طوال حياته، وكان صاحب سيرة عطرة يشهد له بها الجميع.وذكرت أنه تولى رئاسة اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة عام 2017، وشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية الحادية عشر عام 2012.وقررت رئاسة متابعة العمل الحكومي إقامة جنازة عسكرية للفقيد، وفاء له ولمسيرته في خدمة شعبنا، وتكريماً للفقيد وتقديراً لدوره الوطني.