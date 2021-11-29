روسيا: نأمل في عقد لقاء بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام





رام الله - دنيا الوطنأعربت الرئاسة الروسية، الأحد، عن أملها في عقد لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن قبل نهاية العام.وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي "نأمل في أن تجري محادثة بايدن وبوتين قبل نهاية العام الجاري، ولم يتم حتى الآن تحديد الموعد"، مرجحاً أنها ستجري بشكل مؤتمر عبر الفيديو.وتأتي التحضيرات للقمة الثانية بين الرئيسين في الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان سعيهما إلى تحسين العلاقات بين البلدين، بعد أن تراجعت إلى أسوأ حالة منذ فترة الحرب الباردة، بحسب الكرملين.