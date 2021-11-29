البرتغال: اكتشاف 13 حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) في ملاعب كرة القدم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت البرتغال اليوم الاثنين، اكتشاف 13 حالة إصابة بالمتحور (أوميكرون)، جميعها بين لاعبين وعاملين في نادي بيلينينسيس لكرة القدم في لشبونة.واكتشفت الحالات بعد أن خاض بلينيش مباراة في الدوري البرتغالي أمام بنفيكا يوم السبت، وقال متحدث باسم النادي اليوم الاثنين: "النادي بأكمله في العزل الذاتي باستثناء فريق الشباب الذي لم يلعب يوم السبت، يخضع 44 شخصا للعزل الذاتي في منازلهم".وأضاف: "يوجد لاعبان أو ثلاثة، إضافة إلى اثنين أو ثلاثة من الطاقم، يعانون من أعراض لكنها ليست خطيرة، باقي الأفراد لا يعانون من أي أعراض، الكل ينتظر الخضوع لاختبارات جديدة بعد الحصول على موافقة السلطات الصحية".وأمس الأحد، أعلنت رابطة الدوري البرتغالي أنها ستفتح تحقيقاً في مباراة بنفيكا وبلينيش.يذكر أن المباراة أوقفت بعد بداية الشوط الثاني في ظروف غير عادية، بعد أن اضطر بلينيش إلى الدفع بتشكيلة من تسعة لاعبين، من بينهم حارسان للمرمى، عقب الإعلان عن 17 إصابة بالفيروس بين لاعبيه وأفراد طاقمه ودخولهم العزل.واستغل بنفيكا تفوقه العددي وسجل سبعة أهداف في الشوط الأول قبل أن يعود بلينيش إلى الملعب بسبعة لاعبين فقط لخوض الشوط الثاني.وأوقفت المباراة بعد الاستراحة عندما سقط جواو مونتيرو، وهو حارس مرمى كان يلعب في وسط الملعب، أرضاً ولم يستطع إكمال اللقاء، مما أجبر الحكم على إطلاق صفارة نهاية المباراة التي تتطلب على الأقل سبعة لاعبين من كل فريق.