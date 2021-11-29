شؤون فلسطينية

التميمي: اقتحام هرتسوغ للحرم الإبراهيمي تحدٍ خطير للقرارات الدولية

التميمي: اقتحام هرتسوغ للحرم الإبراهيمي تحدٍ خطير للقرارات الدولية
أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اليوم الاثنين، على أن اقتحام رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ للحرم الابراهيمي، يُعد تحدياً خطيراً للقرارات الدولية.

وقال التميمي، في بيان صحفي: "إن هذا الاقتحام يمثل منعطفاً خطيراً يمس بكل ما يمت للإرادة الدولية بصلة، ويأتي في إطار مخطط التهويد الذي تنفذه سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي في الخليل".

وحيّا التميمي جماهير الشعب الفلسطيني التي هبت للدفاع عن الحرم الإبراهيمي، وتعرضت للقمع والاعتداء من قبل قوات الاحتلال التي حولت البلدة القديمة ومحيط الحرم إلى ثكنة عسكرية.

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