عربي

السعودية تعلن عن شروط تأشيرة السفر لأداء العمرة

السعودية تعلن عن شروط تأشيرة السفر لأداء العمرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن الشروط الواجب توافرها لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج السعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأحد: "إن المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة يسمح لهم بالبدء مباشرة في أداء العمرة، ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي عليهم".

وأضافت أن "معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية دون المملكة، يطبق عليهم إجراءات الحجر المؤسسي لمدة ثلاثة أيام، وبعد 48 ساعة من انتهاء الحجر المذكور، يتم تقديم شهادة فحص مخبري (بي سي آر) سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة".

وأكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة على أن الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين.

أخبار ذات صلة

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

العسومي يوقع اتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحاد البرلماني وبرلمان إقليمي

العسومي يوقع اتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحاد البرلماني وبرلمان إقليمي

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد

رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ&#34;يوم الشهيد&#34; ويوجه دعوة لشباب الوطن

رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ"يوم الشهيد" ويوجه دعوة لشباب الوطن

السودان: عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا في الهجمات الأخيرة لإثيوبيا

السودان: عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا في الهجمات الأخيرة لإثيوبيا

الأردن والاتحاد الأوروبي يقودان منتدى وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

الأردن والاتحاد الأوروبي يقودان منتدى وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية يطلق مبادرة &#34;يلا نتفلسف&#34;

قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية يطلق مبادرة "يلا نتفلسف"

مصر تسجل 42 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 42 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي الخبيران الأردني والفرنسي في مجال التفتيش القضائي

النائب العام يلتقي الخبيران الأردني والفرنسي في مجال التفتيش القضائي

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل سياسة القتل البطيء بحق الأسيرين داوود وزغل

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل سياسة القتل البطيء بحق الأسيرين داوود وزغل

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن الأسيرة أمل طقاطقة بعد 7 سنوات من الاعتقال

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن الأسيرة أمل طقاطقة بعد 7 سنوات من الاعتقال

الاحتلال يقتحم العيساوية ويفرض مخالفات في سلوان وبيت حنينا

الاحتلال يقتحم العيساوية ويفرض مخالفات في سلوان وبيت حنينا

اشتية يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال

اشتية يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال

مواطنة فلسطينية تطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة علاج إبنها بالخارج

مواطنة فلسطينية تطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة علاج إبنها بالخارج

منوعات

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

الموسيقار حلمي بكر يثير جدلاً كبيراً بعد وصف حمو بيكا بـ&#34;الكاذب&#34;

الموسيقار حلمي بكر يثير جدلاً كبيراً بعد وصف حمو بيكا بـ"الكاذب"

شاهد: أول تعليق من حفيد رشوان توفيق على قضية حجر أموال جده

شاهد: أول تعليق من حفيد رشوان توفيق على قضية حجر أموال جده

طليق منة فضالي يكشف تفاصيل صادمة عن انفصالهما

طليق منة فضالي يكشف تفاصيل صادمة عن انفصالهما

ما حقيقة شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية؟

ما حقيقة شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية؟

شاهد: زينب فياض تقلد والدتها هيفاء بأغنية (ست البنات)

شاهد: زينب فياض تقلد والدتها هيفاء بأغنية (ست البنات)

عربي

السعودية تعلن عن شروط تأشيرة السفر لأداء العمرة

السعودية تعلن عن شروط تأشيرة السفر لأداء العمرة

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد

رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ&#34;يوم الشهيد&#34; ويوجه دعوة لشباب الوطن

رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ"يوم الشهيد" ويوجه دعوة لشباب الوطن