حمدان: استمرار الخطوات الاحتجاجية إذا لم تُلبِ (أونروا) مطالب الموظفين

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب في وكالة (أونروا) محمود حمدان، إن لقاءً سيعقد غداً مع إدارة الوكالة، لمناقشة مطالب الموظفين واحتجاجاتهم.وأكد في تصريحات إذاعية اليوم الاثنين، أنه في حال لم تتحسن شروط ومطالب الموظفين ولم يكن هناك ضمانات من الدول المضيفة ستبقى الخطوات الاحتجاجية كما هي.وقال إنه تم عقد لقاء بين المفوض وبعض الوسطاء، حيث تم التوصل لاتفاق جزئي يحتاج إلى الوضوح وإلى ضمانات من الدول المضيفة.وأضاف: "رغم توصلنا إلى اتفاق جزئي خلال اجتماع عقد في أماكن عمليات الوكالة الخمس، وتم الاتفاق على استمرار الإضراب اليوم".وأوضح أنه تم الاتفاق على تثبيت جزئي للموظفين بعقود المياومة، مطالباً بتثبت المزيد مع وجود 2000 موظف عقود، مطالباً بالحصول على تأكيدات بإعادة العلاوة الخاصة بالموظفين المجمدة منذ شهور وذلك في شهر مارس.وعم الإضراب الشامل صباح اليوم الإثنين، جميع مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المناطق الخمس (سوريا – الأردن – لبنان – غزة، والضفة الغربية)، احتجاجًا على عدم تلبية إدارتها لمطالب العاملين بها.