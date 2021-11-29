شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي الخبيران الأردني والفرنسي في مجال التفتيش القضائي

النائب العام يلتقي الخبيران الأردني والفرنسي في مجال التفتيش القضائي
رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، المفتش القضائي الأول في المملكة الأردنية الهاشمية سعادة القاضي ناجي الزعبي، والخبير الفرنسي الدولي في التفتيش القضائي القاضي السابق فينسيت ديلبو، وذلك لتطوير وحدة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام بالتعاون مع برنامج سواسية 2.

وجاء ذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين في مكتب النائب العام في رام الله، بحضور مساعدي النائب العام الأستاذ خالد عواد والأستاذ ياسر حماد، وبحضور منسق مشروع سواسية الأستاذة عطاف زحايكة.

وخلال اللقاء رحب النائب العام بالخبراء مقدما الشكر لهم على هذا التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير التفتيش القضائي لدى النيابة العامة، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة مع المملكة الأردنية الهاشمية على مدار السنوات السابقة في مجال التدريب ونقل الخبرات ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وخاصة الفترة الأخيرة من تدريب السادة أعضاء النيابة العامة حول التفتيش القضائي بالتعاون مع برنامج سواسية والمعهد القضائي الفلسطيني.

وبدوره أوضح الخبير فينست أنه عمل لأكثر من سنة في تطوير التفتيش القضائي في الأردن، ضمن التعاون المتبادل بين الأردن وفرنسا، وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات إقليمياً ودولياً.

ومن جانبه قدم سعادة القاضي ناجي الزغبي للنائب العام لمحة عن دائرة التفتيش القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية ودروها في تقييم أعمال السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وآليات تطوير كفاءتهم الفنية والمهنية لتكون أساساً للتطور نحو الأداء الأفضل.

وفي نهاية اللقاء كرم النائب العام السادة الخبراء، وذلك لجهودهم في تدريب السادة أعضاء النيابة العامة في مجال التفتيش القضائي.

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