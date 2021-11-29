وزير صحة جنوب إفريقيا: لا داعي للهلع بشأن المتحور (أوميكرون)





رام الله - دنيا الوطنقال جو فالا، وزير الصحة جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، إنه لا داعي للهلع بشأن المتحور الجديد (أوميكرون)، مشدداً على أنه لا يوجد ما يدفع لحظر الرحلات من بلاده.وأضاف الوزير جو فالا، في مؤتمر صحفي: "إن العلماء يجرون الأبحاث لمعرفة إلى أي مدى يمكن للقاحات أن تحمي من المرض الشديد"، مؤمداً أن حكومة جنوب إفريقيا تبذل قصارى جهدها لإعداد منشآتها الصحية للتعامل مع المتحور الجديد.ولفت الوزير إلى إن إجراءات حظرالرحلات من جنوب إفريقيا التي فرضتها بعض الدول لا تساعد، وإنما تزيد الأمور تعقيداً.وأضاف الوزير أن المسؤولين يتواصلون مع الدول التي فرضت قيودا على السفر على دول جنوب إفريقيا لمحاولة حملها على التراجع عن ذلك.من جانبه، قال سالم عبد الكريم، خبير صحة في جنوب إفريقيا إن البلاد تشهد انتشاراً سريعاً في معدلات العدوى ونتوقع موجة رابعة من (كورونا)، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.وأضاف وفق ما نقلت وكالة (رويترز): "أن لقاحات كوفيد الحالية ربما تكون فعالة في الوقاية من الأمراض الشديدة الناتجة من الإصابة بـ(أوميكرون)، متوقعاً أن تتخطى البلاد 10 آلاف حالة إصابة يومياً بنهاية الأسبوع.من ناحية أخرى، لفت الخبير إلى أنه هنالك (11) دولة أبلغت عن حالات الإصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون)، منوهاً بأن إغلاق الحدود "ليس له أي فائدة تقريباً".