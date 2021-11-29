دولي

وزير صحة جنوب إفريقيا: لا داعي للهلع بشأن المتحور (أوميكرون)

وزير صحة جنوب إفريقيا: لا داعي للهلع بشأن المتحور (أوميكرون)
زير الصحة بجنوب إفريقيا، جو فالا
رام الله - دنيا الوطن
قال جو فالا، وزير الصحة جنوب إفريقيا، اليوم الاثنين، إنه لا داعي للهلع بشأن المتحور الجديد (أوميكرون)، مشدداً على أنه لا يوجد ما يدفع لحظر الرحلات من بلاده.

وأضاف الوزير جو فالا، في مؤتمر صحفي: "إن العلماء يجرون الأبحاث لمعرفة إلى أي مدى يمكن للقاحات أن تحمي من المرض الشديد"، مؤمداً أن حكومة جنوب إفريقيا تبذل قصارى جهدها لإعداد منشآتها الصحية للتعامل مع المتحور الجديد.

ولفت الوزير إلى إن إجراءات حظرالرحلات من جنوب إفريقيا التي فرضتها بعض الدول لا تساعد، وإنما تزيد الأمور تعقيداً.

وأضاف الوزير أن المسؤولين يتواصلون مع الدول التي فرضت قيودا على السفر على دول جنوب إفريقيا لمحاولة حملها على التراجع عن ذلك.

من جانبه، قال سالم عبد الكريم، خبير صحة في جنوب إفريقيا إن البلاد تشهد انتشاراً سريعاً في معدلات العدوى ونتوقع موجة رابعة من (كورونا)، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بالمتحور الجديد.

وأضاف وفق ما نقلت وكالة (رويترز): "أن لقاحات كوفيد الحالية ربما تكون فعالة في الوقاية من الأمراض الشديدة الناتجة من الإصابة بـ(أوميكرون)، متوقعاً أن تتخطى البلاد 10 آلاف حالة إصابة يومياً بنهاية الأسبوع.

من ناحية أخرى، لفت الخبير إلى أنه هنالك (11) دولة أبلغت عن حالات الإصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون)، منوهاً بأن إغلاق الحدود "ليس له أي فائدة تقريباً".

أخبار ذات صلة

أردوغان: تركيا ستتخذ خطوات تقاربية مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات

أردوغان: تركيا ستتخذ خطوات تقاربية مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات

روسيا: نأمل في عقد لقاء بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام

روسيا: نأمل في عقد لقاء بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام

البرتغال: اكتشاف 13 حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) في ملاعب كرة القدم

البرتغال: اكتشاف 13 حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) في ملاعب كرة القدم

&#34;الصحة العالمية&#34; تصدر بياناً جديداً بشأن خطورة المتحور (أوميكرون)

"الصحة العالمية" تصدر بياناً جديداً بشأن خطورة المتحور (أوميكرون)

نتنياهو يرفض رفع الحراسة الأمنية عن عائلته

نتنياهو يرفض رفع الحراسة الأمنية عن عائلته

الصحة العالمية: لا أدلة تثبت أن متحور &#34;أوميكرون&#34; أكثر شراسة من &#34;دلتا&#34;

الصحة العالمية: لا أدلة تثبت أن متحور "أوميكرون" أكثر شراسة من "دلتا"

اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب لمواجهة المتحور الجديد (أوميكرون)

اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب لمواجهة المتحور الجديد (أوميكرون)

(كورونا) عالمياً.. عدد الوفيات يقترب من 5.2 مليون حالة

(كورونا) عالمياً.. عدد الوفيات يقترب من 5.2 مليون حالة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأوقاف: 525 وقتاً منع الاحتلال فيهم رفع الآذان بالمسجد الإبراهيمي خلال الأشهر الماضية

الأوقاف: 525 وقتاً منع الاحتلال فيهم رفع الآذان بالمسجد الإبراهيمي خلال الأشهر الماضية

وفاة القيادي في حركة حماس عبد السلام صيام بمضاعفات (كورونا)

وفاة القيادي في حركة حماس عبد السلام صيام بمضاعفات (كورونا)

النائب العام يلتقي الخبيران الأردني والفرنسي في مجال التفتيش القضائي

النائب العام يلتقي الخبيران الأردني والفرنسي في مجال التفتيش القضائي

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية ستناقش أزمة (الأونروا) المالية

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية ستناقش أزمة (الأونروا) المالية

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل سياسة القتل البطيء بحق الأسيرين داوود وزغل

هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل سياسة القتل البطيء بحق الأسيرين داوود وزغل

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال

منوعات

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل "الهيبة"

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

الموسيقار حلمي بكر يثير جدلاً كبيراً بعد وصف حمو بيكا بـ&#34;الكاذب&#34;

الموسيقار حلمي بكر يثير جدلاً كبيراً بعد وصف حمو بيكا بـ"الكاذب"

شاهد: أول تعليق من حفيد رشوان توفيق على قضية حجر أموال جده

شاهد: أول تعليق من حفيد رشوان توفيق على قضية حجر أموال جده

طليق منة فضالي يكشف تفاصيل صادمة عن انفصالهما

طليق منة فضالي يكشف تفاصيل صادمة عن انفصالهما

ما حقيقة شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية؟

ما حقيقة شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية؟

شاهد: زينب فياض تقلد والدتها هيفاء بأغنية (ست البنات)

شاهد: زينب فياض تقلد والدتها هيفاء بأغنية (ست البنات)

عربي

لبنان: عودة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

لبنان: عودة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

السعودية تعلن عن شروط تأشيرة السفر لأداء العمرة

السعودية تعلن عن شروط تأشيرة السفر لأداء العمرة

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد