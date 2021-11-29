شؤون فلسطينية

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية ستناقش أزمة (الأونروا) المالية

أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية ستناقش أزمة (الأونروا) المالية
أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (الأونروا)، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة ما يقارب (30) دولة من الأعضاء الدائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.

وقال أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين: "إن اجتماعات اللجنة الاستشارية بدأت أعمالها، اليوم، وتستمر لمدة يومين، لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل (الأونروا)".

وأضاف أبو هولي: "مناقشة الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها في ظل أزمتها المالية".

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