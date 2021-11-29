أبو هولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية ستناقش أزمة (الأونروا) المالية





وأضاف أبو هولي: "مناقشة الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، والتحديات الرئيسية التي تواجهها في مناطق عملها في ظل أزمتها المالية".





رام الله - دنيا الوطنانطلقت اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (الأونروا)، اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة ما يقارب (30) دولة من الأعضاء الدائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.وقال أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين: "إن اجتماعات اللجنة الاستشارية بدأت أعمالها، اليوم، وتستمر لمدة يومين، لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل (الأونروا)".