شؤون فلسطينية

خلية الأزمة بوزارة الصحة في غزة تصدر توصيات عقب اجتماعها اليوم

خلية الأزمة بوزارة الصحة في غزة تصدر توصيات عقب اجتماعها اليوم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن خلية الأزمة بالصحة راجعت كافة الملفات المتعلقة بالجهوزية والاستعداد لمواجهة الموجة المحتملة.

وأكد القدرة في أعقاب الانتهاء من اجتماع خلية الأزمة في الوزارة على استنفار الخلية لكافة الفرق الميدانية، وتسيير وحدات متنقلة للتطعيم داخل الأحياء السكنية، مؤكدةُ عزمها على تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في المجتمع والمؤسسات والمدارس والجامعات.

وأشار إلى أن الخلية دعت لضرورة التزام المواطنين والمؤسسات والقطاعات المختلفة بإجراءات الوقاية والسلامة، مشيرةً إلى مأمونية وسلامة التطعيمات المتوفرة ونجاعتها في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وعقدت خلية الأزمة بوزارة الصحة برئاسة يوسف أبو الريش وكيل الوزارة، اجتماعاً مهماً لبحث تطورات الحالة الوبائية في أعقاب المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد (اوميكرون) شديد سرعة الانتشار.

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