هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل سياسة القتل البطيء بحق الأسيرين داوود وزغل

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الاثنين،عن صعوبة الوضع الصحي للأسير محمد عادل داوود/34 عاما من محافظة قلقيلية، حيث يعاني الأسير من مرض الصدفية ومشاكل بالأسنان والمعدة ، أجريت له على أثرها عملية عام 2019 في مستشفى " اساف هروفي" بسبب تمزق بالمعدة، تم خلالها وضع شبك داخلها.ونقل محامي الهيئة على لسان الأسير: " أن الشبك الذي تم وضعه كان يضغط على المعدة والأمعاء وبعد عامين من إجراء العملية بدأ يشعر بأوجاع حادة في المعدة ".واضافت الهيئة "بعد الفحوصات والمعاينة تم ابلاغ الاسير باغلاق الأمعاء الدقيقة لديه، وأجريت له عملية ثانية بتاريخ 16/08/2021، حيث تم استئصال 50 سم من أمعائه، بالإضافة الى ذلك فالأسير بحاجة الى زراعة أسنان، و هذا ما ترفضه إدارة السجن".يذكر أن داوود اعتقل بتاريخ 8/12/ 1987 وصدر بحقه حكما مدى الحياة ، وهو أحد الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو ،وقد رفضت إسرائيل إدراجه بقائمة الأسرى الذين تم الإفراج عنهم واعتقالهم قبل اوسلو.كما يعاني الأسير سلام اسعد زغل/ طولكرم والمحكوم بالمؤبد ، من إصابة في البطن جراء إطلاق النار عليه عند اعتقاله ، إضافة إلى إصابته في الرجل اليسرى والتي أدت إلى قصر بالقدم بمعدل 3 سم، خضع على أثرها الى عمليتين، نتيجة لذلك فالأسير بحاجة الى حذاء طبي خاص ليتمكن من المشي.وبالرغم من التقرير الطبي من عيادة الرملة بحاجة الأسير للحذاء الطبي ، إلا أن إدارة السجن تتعمد نقله الى أكثر من عيادة و تزويده بالحذاء الغير مناسب من حيث القياسات، علما أن الزغل دفع مبلغ 700 شيكل بدون فائدة .