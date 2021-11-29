"المرور" بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة في قطاع غزة، تحرير 46 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الإلكتروني.وتوزعت تلك التجاوزات ما بين: سبع مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، و أربع مخالفات مركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب (21) مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و(12) مخالفة قطع للإشارة الضوئية، ومخالفتي سرعة زائدة.وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا، لافتة إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.