رئيس الوزراء يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال



















رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، صباح اليوم الاثنين مدرسة اللبن الثانوية للبنات الواقعة على الطريق العام بين مدينتي رام الله ونابلس، ورافقه وزير التربية والتعليم مروان عورتاني.واستمع رئيس الوزراء للطالبات والمعلمات حول المضايقات التي يتعرضن لهن من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الذين ينتشرون في المنطقة بشكل دائم ويعتدون على طلبة المدرسة.وأكد رئيس الوزراء تقديم الحكومة كل الدعم الممكن للمدرسة والقرى المحيطة لتعزيز صمود المواطنين بوجه الاستيطان.