نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جبالي المراغي، المجتمع الدولي إلى تبني مواقف عملية واضحة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وإقامة دولته المستقلة.وقال المراغي في كلمة له في مؤتمر افتراضي نظمه الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن لقاء اليوم خاص بالتضامن مع شعب تُستباح حقوقُه السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية كل يوم، في أسوأ احتلال عرفته البشرية في التاريخ المعاصر.وأضاف: نعتبر هذا اليوم فرصة لنعبر عن إيماننا بأن القضية الفلسطينية لن تموت، وأنها ستصل للنهاية المرجوة عبر نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه، وفرصة لنعبر عن كامل تضامننا مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، هذا الحق الذي اغتصبه الاحتلال بداية من عام 1948 في واحدة من القضايا والحروب الدولية التي أظهرت مدى الضعف في تنفيذ القرارات المتعلقة بالشعب الفلسطيني واسترداد حقوقه المسلوبة.وشدد المراغي على ضرورة وضع حد لهذه المآسي المتراكمة يوميا بحق الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه وتوفير الحماية الدولية له، والعمل يد بيد مع كل دعاة السلام والحق والعدل والمؤمنين بالشرعية الدولية، ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود 1967.