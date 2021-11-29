شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم العيساوية ويفرض مخالفات في سلوان وبيت حنينا

الاحتلال يقتحم العيساوية ويفرض مخالفات في سلوان وبيت حنينا
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، بلدة العيساوية وحرّرت مخالفات كيدية ضد المواطنين في بلدتي
سلوان وبيت حنينا، بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن عناصر من شرطة وبلدية الاحتلال بالقدس اقتحموا العيساوية وأجروا عمليات تصوير لعدة منشآت
ومباني في البلدة.

وتزامن ذلك مع اقتحام عدة أحياء في بلدتي سلوان وبيت حنينا، حيث شنّت قوات الاحتلال حملة مخالفات واسعة للمواطنين
خاصة أصحاب المحال التجارية والسائقين.

ونصبت قوات الاحتلال 3 حواجز في حي عين اللوزة وحاجز رابع عند مدخل حي الثوري في سلوان، وقامت بفحص المركبات والتدقيق في هويات أصحابها.

وفرضت تلك القوات مخالفات على أصحاب المحال التجارية والبسطات، ما أدى إلى اندلاع مناوشات وتدافع بالأيدي بين عناصر الاحتلال والمقدسيين في سلوان.

كذلك فرضت مخالفات على السائقين المارّين بمركباتهم عند دوار الضاحية في بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وتندرج سياسة تحرير المخالفات الكيدية ضمن أساليب وأدوات الانتقام والعقاب الجماعي الإسرائيلية بحق المقدسيين، عبر
زيادة الضغط الاقتصادي وتضييق الخناق عليهم، كما تعتبر رافد مادي لخزينة الاحتلال من جيوب المقدسيين.

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