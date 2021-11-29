مواطنة فلسطينية تطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة علاج إبنها بالخارج

ناشدت المواطنة هيام أبو ريالة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة الجهات المعنية، بضرورة إصدار تصريح لسفر وعلاج إبنها في الخارج.





و قالت أبو ريالة: "إن ابنها محمد يعاني من مشكلة صحية حيث يتواجد لديه سائل على الغدة النخامية، كما أنه يعاني من توقف النمو والبلوغ".





و أضافت" محمد يعاني من سبع سنوات من هذه المشكلة الصحية، واذا لم يعالج خلال الفترة القادمة، هناك إحتمالية باصابته بالشلل".





و طالبت كافة الجهات المسؤولة بمساعدتها على اصدار تصريح لعلاجه بالخارج، كون العلاج الوحيد الذي يتناوله حاليا في القطاع هو الكورتيزون وهو المتسبب في هشاشة العظام له.



















