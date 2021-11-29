مواطنة فلسطينية تطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة علاج إبنها بالخارج
ناشدت المواطنة هيام أبو ريالة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة الجهات المعنية، بضرورة إصدار تصريح لسفر وعلاج إبنها في الخارج.
و قالت أبو ريالة: "إن ابنها محمد يعاني من مشكلة صحية حيث يتواجد لديه سائل على الغدة النخامية، كما أنه يعاني من توقف النمو والبلوغ".
و أضافت" محمد يعاني من سبع سنوات من هذه المشكلة الصحية، واذا لم يعالج خلال الفترة القادمة، هناك إحتمالية باصابته بالشلل".
و طالبت كافة الجهات المسؤولة بمساعدتها على اصدار تصريح لعلاجه بالخارج، كون العلاج الوحيد الذي يتناوله حاليا في القطاع هو الكورتيزون وهو المتسبب في هشاشة العظام له.
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