شؤون فلسطينية

مواطنة فلسطينية تطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة علاج إبنها بالخارج

مواطنة فلسطينية تطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة علاج إبنها بالخارج
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ناشدت المواطنة هيام أبو ريالة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة الجهات المعنية، بضرورة إصدار تصريح لسفر وعلاج إبنها في الخارج.

و قالت أبو ريالة: "إن ابنها محمد يعاني من مشكلة صحية حيث يتواجد لديه سائل على الغدة النخامية، كما أنه يعاني من توقف النمو والبلوغ".

و أضافت" محمد يعاني من سبع سنوات من هذه المشكلة الصحية، واذا لم يعالج خلال الفترة القادمة، هناك إحتمالية باصابته بالشلل".

و طالبت كافة الجهات المسؤولة بمساعدتها على اصدار تصريح لعلاجه بالخارج، كون العلاج الوحيد الذي يتناوله حاليا في القطاع هو الكورتيزون وهو المتسبب في هشاشة العظام له.







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