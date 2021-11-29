هيئة الأسرى: (32) أسيرة فلسطينية يقبعن في المعتقلات الاسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الاسرى بأن الاسيرة المقدسية شروق دويات(24) عاماً، تقبع في سجن الدامون حيث اعتقلت بتاريخ7/10/2015، لحظة إصابتها بالرصاص الحي الذي أطلقه عليها أحد المستوطنين في شارع الواد، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، والذي ادعى حينها أنها أقدمت على طعنه.وأصدر سابقا بحقها حُكماً بالسجن لمدة 16 عاماً. إضافة الى غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيكل.وتعتبر شروق إحدى الأسيرات اللواتي يقضين أحكاماً تعسفية، الأطول في قائمة الأسيرات المتواجدات في سجون الاحتلال.وفي السياق ذاته ذكرت الهيئة أن الأسيرة ختام سعافين من مدينة رام الله (58) عاماً، مازلت موقوفة في سجن الدامون، بعد أن أصدرت قوات الاحتلال بحقها حكما اداريا لمدة اربع شهور الا ان قوات الاحتلال حولت ملفها الى قضية.وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت السعافين في الثانيمن تشرين الثاني / نوفمبر 2020.يذكر أن السعافين متزوجة ولها ولد وبنتان وهي ناشطة في العملالنسوي النقابي، وترأسّت اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عام 2010، وهي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو التحالف الإقليمي للمدافعات عن الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب رئيس سكرتارية المسيرة العالمية للنساء، وعضو في الهيئة العامة لاتحاد لجان العمل الزراعي.يذكر أن عدد الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجونالاحتلال، بلغ حاليا (32) أسيرة بينهن 9 أمهات.