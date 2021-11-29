شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: (32) أسيرة فلسطينية يقبعن في المعتقلات الاسرائيلية

هيئة الأسرى: (32) أسيرة فلسطينية يقبعن في المعتقلات الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الاسرى بأن الاسيرة المقدسية شروق دويات(24) عاماً، تقبع في سجن الدامون  حيث اعتقلت بتاريخ
7/10/2015، لحظة إصابتها بالرصاص الحي الذي أطلقه عليها أحد المستوطنين في شارع الواد، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، والذي ادعى حينها أنها أقدمت على طعنه.

وأصدر سابقا بحقها حُكماً بالسجن لمدة 16 عاماً. إضافة الى غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيكل.وتعتبر شروق إحدى الأسيرات اللواتي يقضين أحكاماً تعسفية، الأطول في قائمة الأسيرات المتواجدات في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته ذكرت الهيئة أن الأسيرة ختام سعافين من مدينة رام الله (58) عاماً، مازلت موقوفة في سجن الدامون، بعد أن أصدرت قوات الاحتلال بحقها حكما اداريا لمدة اربع شهور الا ان قوات الاحتلال حولت ملفها الى قضية.  

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت السعافين في الثاني
من تشرين الثاني / نوفمبر 2020.

يذكر أن السعافين متزوجة ولها ولد وبنتان وهي ناشطة في العمل
النسوي النقابي، وترأسّت اتحاد لجان المرأة الفلسطينية عام 2010، وهي عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو التحالف الإقليمي للمدافعات عن الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب رئيس سكرتارية المسيرة العالمية للنساء، وعضو في الهيئة العامة لاتحاد لجان العمل الزراعي.

يذكر أن عدد الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون
الاحتلال، بلغ حاليا (32) أسيرة بينهن 9 أمهات.

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