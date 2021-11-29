الحايك: نقف لجانب المقاولين في خطواتهم التصعيدية لنيل حقوقهم

رام الله - دنيا الوطنأكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، اليوم الاثنين دعم القطاع الخاص ومساندته لخطوات المقاولين التصعيدية لنيل حقوقهم وانقاذ قطاع المقاولات من الانهيار والافلاس.وقال الحايك في تصريح صحفي" نقف جنباً لجنب أخوتنا المقاولين في خطواتهم التصعيدية والتي جاءت لإنقاذ قطاع هام وأساسي من الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، داعين رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة ووزير الأشغال والاسكان العامة محمد زيارة لضرورة التدخل العاجل لإنقاذ هذا القطاع الهام".وأضاف الحايك أن صرف الحقوق المالية للقطاع الخاص تعتبر خطوة أساسية لإنقاذ قطاعاته المنهارة جراء سياسات الاحتلال والحصار وجائحة كورونا والغلاء العالمي الذي وصل مؤخراً للأراضي الفلسطينية.وأشار الحايك إلى أن قرار المقاولين بتعليق العمل كخطوة تحذيرية هو قرار القطاع الخاص وصرف حقوقهم والاستجابة لمطالبهم يخدم المنظومة الاقتصادية والتنمية المستدامة في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.وطالب الحايك الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية بالقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها، والتعامل مع شركات المقاولات كركيزة للاقتصاد الوطني ودرع في وجه البطالة والفقر.