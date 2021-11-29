منظمة تطالب بسحب رئاسة لجنة القدس من المغرب بعد اتفاقية الدفاع المشترك بين المغرب

رام الله - دنيا الوطنطالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية منظمة المؤتمر الاسلامي بسحب ملف القدس من المملكة المغربية بعد أن وقعت المغرب اتفاقية دفاع مشترك مع إسرائيل مؤخرا.و طالب المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي والباحث السياسي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكافة الفصائل الفلسطينية بضرورة المطالبة بسحب ملف القدس من المغرب بعد اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين الرباط وتل أبيب.وطالبت المنظمة بضرورة سحب رئاسة لجنة القدس من المغرب ووضعه فى أيدى دولة إسلامية اخرى بعد اتفاقيات التعاون العسكري بين الرباط واسرائيل.