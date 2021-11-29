النضال الشعبي تبحث اخر المستجدات السياسية وأوضاع المخيمات مع الجبهة الشعبية



واستعرض اللقاء الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خصوصا في ظل الأزمات التي تعصف بلبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، التي أثرت بشكل كبير وثم التأكيد على(أهمية أن تحترم الأونروا دورها في تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بتأمين الدعم الاغاثي والاقتصادي).



وحيث شارك باللقاء الى جانب ابو جورج عضوي اللجنة المركزية للجبهة كل من سكرتير فرع الشمال جورج عبد الرحيم وسكرتير دائرة الشباب في لبنان محمد شحادة ،وسكرتير منطقة البارد عادل الشريف وسكرتير كتلة نضال الشباب في الشمال الرفيق سامر احمد.



وكما عقدت دائرة الشباب اجتماعها في الشمال بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة سكرتير دائرة الشباب في لبنان محمد شحادة وسكرتير منطقة البارد ا عادل الشريف وذلك في مقر الجبهة في مخيم نهر البارد.



ورحب شحادة بالحضور مؤكد على ان الشباب هم عماد التغيير والنهوض في كل المجتمعات،لما يتمتع به من قدرة على استيعاب التجديد والتفاعل مع العصرنةوالتعايش مع المتغيرات وإمكانيات ذهنية واسعة وشجاعة ما يؤهله لضمان مستقبل افضل

كما اكد على ضرورة استنهاض عمل دائرة الشباب و كتلة نضال الطلبة بجميع الدوائر التعليمية وبناءها بشكل سليم.









رام الله - دنيا الوطنبحثت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اخر المستجدات السياسية والاوضاع في مخيمات لبنان ، وجاء ذلك خلال لقاء وفد قيادي من الشعبية برئاسة مسؤولها بالشمال ابو ماهر غنومي مع القيادي في الجبهة ابو جورج في مخيم نهر البارد.