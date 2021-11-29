التميمي: اقتحام هرتسوغ للحرم الابراهيمي تحد خطير للقرارات الدولية





رام الله - دنيا الوطناعتبر أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، اقتحام رئيس كيان الاحتلال "يتسحاق هرتسوغ،" للحرم الابراهيمي تحديا خطيرا للقرارات الدولية التي تعتبر الحرم تراثا إنسانيا فلسطينيا ويقع في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67.وقال التميمي في بيان له اليوم الاثنين: "إن هذا الاقتحام ضرببعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ويمثل منعطفا خطيرا يمس بكل ما يمت للإرادة الدولية بصلة والقاضية بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".وأضاف التميمي" إن هذه الزيارة تأتي في إطار مخطط التهويد الذي تنفذه سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي في الخليل".ودعا التميمي المجتمع الدولي وهيئاته للتخلي عن صمتها وكيلهابمكيالين والا فان الطرق الدبلوماسية ستسد في وجه الفلسطينيين الذين لن يعدموا الوسيلة للدفاع عن حقوقهم ومقدساتهم وبالتالي يتحمل المجتمع الدولي أي تدهور وتصعيد سيترتب على ذلك".وحيا التميمي جماهير شعبنا التي هبت للدفاع على الحرمالابراهيمي وتعرضت للقمع والاعتداء من قبل قوات الاحتلال التي حولت البلدة القديمة وحيط الحرم الى ثكنة عسكرية".