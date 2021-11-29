مستوطنون يعتدون على مقام "يقين" الأثري والاحتلال يمنع ترميمه بالخليل





رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، على مقام "ياقين" الأثري في بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما أخطرت قوات الاحتلال بمنع ترميمه.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن عشرات المستوطنين من مستوطنة (بني حيفر) اقتحموا مقام (ياقين) الأثري وخربوا وخلعوا زوايا حديدية نصبتها بلدية بني نعيم لحمايه، فيما منعت قوات الاحتلال العمال من ترميم المقام، وأجبرتهم على مغادرته، وأخطرت البلدية بمنع الترميم فيه.وأفاد نعيم عماد عمرو مدير العلاقات العامة والاعلام في بلدية بني، بأن ملكية هذا المقام تعود حسب الأوراق الرسمية لوزارة الأوقاف، وهو مقام على ارض وقفية إسلامية.وأشار عماد إلى أن بلدية بني نعيم أدرجت هذا المقام ليكون جزءاً من مسار إبراهيم الخليل الذي يمتد من شمال الضفة الغربية وصولاً لمنطقة بيت مرسم جنوب الضفة، بهدف تشجيع السياحة، وتنظيم الزيارات لهذا المقام الديني الهام.ويقع مقام (يقين)، جنوب قرية بني نعيم، على تلة ترتفع 900 متر عن سطح البحر، وهو عبارة عن بناء مستطيل يبلغ طوله عشرة أمتار وعرضه سبعة أمتار وفي وسطه حجر صلد فيه آثار قدم، وبالقرب من المقام مغارة في صخرة صلبة، ينزل إليها بدرج.