عربي

العسومي يوقع اتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحاد البرلماني وبرلمان إقليمي

العسومي يوقع اتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحاد البرلماني وبرلمان إقليمي
رام الله - دنيا الوطن
وقع عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اتفاقية تعاون فني بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعد الأولى بين الاتحاد وبرلمان إقليمي، وقعها عن الاتحاد
البرلماني الدولي السيد مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك في
المجالات ذات الاهتمام المتبادل بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وبشكل أكثر تحديداً، تنظم الاتفاقية التعاون بين الجانبين في أربعة مجالات رئيسية، الأول: بناء برلمانات قوية وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة، والثاني: تعزيز
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والثالث: حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والرابع: مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

وعقب التوقيع على هذه الاتفاقية، أكد السيد مارتن شونجونج
الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أنه وجَّه القطاعات المعنية في الاتحاد للعمل على سرعة تنسيق التعاون مع البرلمان العربي في هذه المجالات الأربعة من أجل بدء تعاون مؤسسي ومستدام بين الجانبين، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة ونقطة تحول نوعية في العلاقة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

وبدوره، أكد رئيس البرلمان العربي اتفاقه التام مع "مارتن" بشأن ضرورة الإسراع في وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ على أرض الواقع، مضيفاً أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء تتويجاً للعديد من خطوات التعاون البناء بين المنظمتين على مدار الأشهر القليلة الماضية، التي شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة لرئيس البرلمان العربي مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز التعاون المؤسسي مع البرلمان العربي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

و حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية، النائب السفير عبدالله
العيفان، و النائبة إحسان بركات أعضاء البرلمان العربي، كما حضر التوقيع عدد من قيادات الاتحاد البرلماني الدولي.

أخبار ذات صلة

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد

رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ&#34;يوم الشهيد&#34; ويوجه دعوة لشباب الوطن

رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ"يوم الشهيد" ويوجه دعوة لشباب الوطن

السودان: عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا في الهجمات الأخيرة لإثيوبيا

السودان: عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا في الهجمات الأخيرة لإثيوبيا

الأردن والاتحاد الأوروبي يقودان منتدى وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

الأردن والاتحاد الأوروبي يقودان منتدى وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية يطلق مبادرة &#34;يلا نتفلسف&#34;

قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية يطلق مبادرة "يلا نتفلسف"

مصر تسجل 42 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر تسجل 42 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إعلام إسرائيلي: هناك حديث عن إمكانية تنسيق وصول آلاف عمال البناء المغربيين إلى إسرائيل

إعلام إسرائيلي: هناك حديث عن إمكانية تنسيق وصول آلاف عمال البناء المغربيين إلى إسرائيل

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: تحرير 46 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال

رئيس الوزراء يتفقد مدرسة اللبن الثانوية للبنات التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن الأسيرة أمل طقاطقة بعد 7 سنوات من الاعتقال

نادي الأسير: غدًا موعد الإفراج عن الأسيرة أمل طقاطقة بعد 7 سنوات من الاعتقال

الاحتلال يقتحم العيساوية ويفرض مخالفات في سلوان وبيت حنينا

الاحتلال يقتحم العيساوية ويفرض مخالفات في سلوان وبيت حنينا

مواطنة فلسطينية تطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة علاج إبنها بالخارج

مواطنة فلسطينية تطالب الرئيس الفلسطيني بضرورة علاج إبنها بالخارج

الحايك: نقف لجانب المقاولين في خطواتهم التصعيدية لنيل حقوقهم

الحايك: نقف لجانب المقاولين في خطواتهم التصعيدية لنيل حقوقهم

منظمة تطالب بسحب رئاسة لجنة القدس من المغرب بعد اتفاقية الدفاع المشترك بين المغرب

منظمة تطالب بسحب رئاسة لجنة القدس من المغرب بعد اتفاقية الدفاع المشترك بين المغرب

النضال الشعبي تبحث اخر المستجدات السياسية وأوضاع المخيمات مع الجبهة الشعبية

النضال الشعبي تبحث اخر المستجدات السياسية وأوضاع المخيمات مع الجبهة الشعبية

منوعات

بفستان مكشوف الأكتاف.. أصالة تتألق باللون الأسود في أحدث ظهور لها

بفستان مكشوف الأكتاف.. أصالة تتألق باللون الأسود في أحدث ظهور لها

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

الموسيقار حلمي بكر يثير جدلاً كبيراً بعد وصف حمو بيكا بـ&#34;الكاذب&#34;

الموسيقار حلمي بكر يثير جدلاً كبيراً بعد وصف حمو بيكا بـ"الكاذب"

شاهد: أول تعليق من حفيد رشوان توفيق على قضية حجر أموال جده

شاهد: أول تعليق من حفيد رشوان توفيق على قضية حجر أموال جده

طليق منة فضالي يكشف تفاصيل صادمة عن انفصالهما

طليق منة فضالي يكشف تفاصيل صادمة عن انفصالهما

ما حقيقة شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية؟

ما حقيقة شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية؟

شاهد: زينب فياض تقلد والدتها هيفاء بأغنية (ست البنات).. والجمهور يتفاعل

شاهد: زينب فياض تقلد والدتها هيفاء بأغنية (ست البنات).. والجمهور يتفاعل

ماذا علق الإعلامي الرياضي ميدو على مأساة رشوان توفيق؟

ماذا علق الإعلامي الرياضي ميدو على مأساة رشوان توفيق؟

فنانون يدعمون رشوان توفيق بعد إقدام ابنته على رفع قضايا ضده

فنانون يدعمون رشوان توفيق بعد إقدام ابنته على رفع قضايا ضده

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

شاهد: إعلامية لبنانية تكشف بالدليل المثبت طلاق شيرين

عربي

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد

التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد

رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ&#34;يوم الشهيد&#34; ويوجه دعوة لشباب الوطن

رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ"يوم الشهيد" ويوجه دعوة لشباب الوطن

السودان: عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا في الهجمات الأخيرة لإثيوبيا

السودان: عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا في الهجمات الأخيرة لإثيوبيا