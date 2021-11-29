الأسيران أبو هواش وبلوط يواصلان إضرابهم عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنيواصل أسيران في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين إضرابهم الفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 105 على التوالي، فيما يواصل الأسير نضال بلوط إضرابه عن الطعام لليوم 32 على التوالي.وأمس الأحد، أعلن إعلام الأسرى عن تعليق الأسير لؤي ساطي محمد الأشقر، من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد اتفاقٍ مع الاحتلال يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.