إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأحد





وأوضحت الوزارة أن معبر كرم أبو سالم التجاريها تم التعامل فيه مع (395) شاحنة، واستيراد عدد (348) شاحنة، وتصدير عدد (39) شاحنة.





وأشارت إلى أن معبر رفح التجاري تم استيراد (71) شاحنة فيه تحتوي على أسماك طازجة، أجبان وألبان، ثوم، طحين، بوية، بلوكات اسفنج، رخام، أقمشة، كراميكا، كاسات ورقية، أسمنت، جبس بودرة، وتصدير ست شاحنات حديد خردة.



وأكدت على استمرار إعفاء تسعة أصناف أساسية من الرسوم والضرائب الجمركية.



وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، تم استيراد (33) شاحنة غاز طهي، وإدخال (18) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء، أما معبر رفح البري تم متابعة مغادرة (503) مسافر، وإتمام إجراءات جمركية لـ(216) مسافر وصلوا من الجانب المصري.







رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية إحصائية عملها، ليوم أمس الأحد، في معابر قطاع غزة.