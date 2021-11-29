مجدلاني يعلق على اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي



وقال مجدلاني في منشورٍ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "إنه تعبير عن النفاق السياسي للمستوطنين والانخراط الفعلي بسياسة الاستيطان والمستوطنين، وسقوط قناع الاعتدال والادعاء للانحياز للمعسكر السلام".



واقتحم الرئيس الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.





رام الله - دنيا الوطنعلق أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الاثنين، على اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي اسحق هرتسوغ لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف والادعاء بحقوقهم تاريخية فيه.