"الصحة العالمية" تصدر بياناً جديداً بشأن خطورة المتحور (أوميكرون)





رام الله - دنيا الوطنأصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بياناً جديداً حول خطورة متحور (كورونا) الجديد والتي أطلقت عليه باسم (أوميكرون).وحذرت منظمة الصحة العالمية في بيانها من حدوث زيادة في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) اعتماداً على خصائص المتحور (أوميكرون) وهو "ما ستكون له عواقب وخيمة".وقالت المنظمة إن: "تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بـ(أوميكرون) مرتفع للغاية"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد.وحثت الصحة العالمية 194 دولة عضواً بها على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات (كوفيد- 19)، متوقعة إصابة المطعمين بلقاحات (كورونا) بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة.في السياق، أكدت المنظمة العالمية أنه لدى المتحور (أوميكرون) عدد غير مسبوق من التحورات بعضها يثيرالقلق لآثاره المحتملة على مسارالجائحة، مضيفة: "ثمة قدر كبير من عدم اليقين إزاء قدرة (أوميكرون) على التغلب على جهاز المناعة".