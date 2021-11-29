التعبئة والإحصاء المصري: كل 14 ثانية يولد مولود جديد





وأشار إلى أن المشكلة السكانية تتمثل في معرفة المواطن بحجم تلك القضية المهمة ومدى تأثيرها على الوطن ككل.





رام الله - دنيا الوطنقال عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن هناك ما يقرب من 2.2 مليون مولد في مصر سنويًا وفقًا لإحصائيات العام الماضي، موضحًا أنه كل ساعة يتم تسجيل (256) مولودًا وكل (14) ثانية لدينا مولود.وأضاف شرف الدين خلال حواره عبر فضائية (dmc): "تلك الزيادة كبيرة للغاية ويجب تضافر الجميع من أجل ضبط هذا النمو، ليكون هناك تناسب بين النمو الاقتصادي، والنمو السكاني، وذلك من أجل شعور المواطن بمستوى معيشي لائق".