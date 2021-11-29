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رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ"يوم الشهيد" ويوجه دعوة لشباب الوطن

رئيس دولة الإمارات يحتفي بـ"يوم الشهيد" ويوجه دعوة لشباب الوطن
رئيس الدولة الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان
رام الله - دنيا الوطن
تحتفل دولة الإمارات بـ"يوم الشهيد" الذي يصادف 30 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وذلك اللاحتفاءً بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم خلال أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة وخارجها.

وقال رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان: "إن الثلاثين من نوفمبر من كل عام يوم للتقدير والوفاء تعلي فيه دولتنا، قيادة وشعبا، قيم الفداء والتضحية وممارسات البطولة والإقدام، يوم نعبر فيه، نساء ورجالا، عن عظيم شكرنا ووافر امتناننا لمن بذلوا أرواحهم ودماءهم الغالية في ساحات الشرف فداء للوطن، وصونا لسيادته، ولتظل راية الإمارات رمزا للقوة والعزة والمنعة"، وفق (وام).

وأضاف: "لابد من شباب الوطن وأجياله الصاعدة في هذه المناسبة العطرة والإمارات تستشرف عهداً جديداً للخمسين سنة القادمة من مسيرتها التنموية الناجحة، أن يجعلوا من القيم النبيلة التي تجسدها الشهادة مثالا، وأن يتخذوا من الشهداء أسوة حسنة وأن يقدسوا الواجب وأن يتميزوا في أدائه وأن يجتهدوا في التعلم واكتساب القدرات والمهارات"، مؤكداً أن الأمم العظيمة تبنى بالعزيمة والريادة، والهمم العالية، والتضحيات الكبرى التي لن تزيدنا إلا ثباتا ووحدة وتلاحما.

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