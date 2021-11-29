شؤون فلسطينية

المرور بغزة: إغلاقات في مختلف المناطق بسبب أعمال صيانة على الطريق

المرور بغزة: إغلاقات في مختلف المناطق بسبب أعمال صيانة على الطريق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة بغزة، صباح اليوم الاثنين، بأن هناك إغلاق في عدة طرق بمختلف محافظات قطاع غزة، وذلك لأعمال صيانة على الطرق.

محافظة غزة
وأوضحت المرور أن هناك استمرار لأعمال إزالة برج الجوهرة على مفترق ضبيط، داعيةً المواطنين للتحرك عبر ممرات المشاة حفاظاً على حياتهم، ومنعاً لإعاقة الأعمال في المكان. 

محافظة خانيونس
وبيّنت وجود أعمال تطوير وتأهيل في منطقة حي الأمل من شارع القسام جنوبا حتى شارع البركة شمالاً، وسيكون هناك إغلاق كلي للشارع مع تحويل الطريق.

وقالت إدارة المرور: "هناك أعمال تطوير و تأهيل في منطقة بني سهيلا شارع القدس من دوار بني سهيلا الداخلي حتى 500 متر شرقاً، وسيكون هناك إغلاق كلي للشارع مع تحويل الطريق".

ولفتت إلى وجود أعمال متوقفة على شارع صلاح الدين في منطقة معن بالقرب من التحلية وستغلق بشكل جزئي.

وأضافت: "هناك أعمال خط تصريف مياه الأمطار  للشارع الواصل بين دوار بني سهيلا، ودوار أبو حميد، وسيكون هناك إغلاق جزئي وسيتم تحويل الطريق".

محافظة رفح
وأشارت إلى استمرار أعمال حفريات بنية تحتية في محافظة رفح على شارع صلاح الدين الغربي من مفترق خربة العدس (محطة تمراز) حتى معرض الشروق، وسيكون هناك إغلاق بشكل جزئي

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