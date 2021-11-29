السودان: عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا في الهجمات الأخيرة لإثيوبيا

رام الله - دنيا الوطأعلن الجيش السوداني، اليوم الإثنين، عن مقتل 23 ضابطاً وجندياً، إضافة لمقتل وجرح عشرات المدنيين السودنيين في الهجوم الأخير للقوات الإثيوبية على الفشقة شرق البلاد.وفي أعقاب ذلك، وصل عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إلى الفشقة للوقوف على الأوضاع هناك وتفقد أفراد القوات المسلحة على الحدود الشرقية للبلاد، وفق (قناة العربية).والسبت الماضي، قال الجيش السوداني، إن: "الجيش الإثيوبي وميليشيات موالية له، هاجموا منطقة الفشقة الحدودية، وهي منطقة زراعية متنازعة بين البلدين"، فيما أكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن القوات السودانية تواجدت بالمنطقة لحماية مزارعين أثناء موسم الحصاد.ويتركز النزاع المستمر منذ عقود مع إثيوبيا على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، تقع داخل حدود السودان، وفقا لاتفاقية حددت الخط الفاصل بين البلدين في أوائل القرن العشرين.