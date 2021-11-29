شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: لا وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: لا وفيات و138 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة، وإصابة (138) جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي (144) حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء (874)  فحصاً مخبرياً.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (187113) إصابة، والحالات النشطة (1336) حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين (184134) حالة، والوفيات (1643) حالة وفاة".

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت (55) حالة، والحالات الخطيرة والحرجة (39) حالة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت (1606760) جرعة، فيما تلقى (506208) شخصاً التطعيم.

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