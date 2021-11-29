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الأردن والاتحاد الأوروبي يقودان منتدى وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط

الأردن والاتحاد الأوروبي يقودان منتدى وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
يلتقي اليوم الاثنين، وزراء خارجية بلدان الاتحاد من أجل المتوسط،، في مدينة برشلونة، والبالغ عددهم (42) دولة، وذلك في إطار المنتدى الإقليمي السادس.

ويقود كل من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، المنتدى الإقليمي السادس لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يمثل فرصة لمناقشة وتعزيز التعاون والتنمية والتكامل الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية، وفق (المملكة).

وناقش الصفدي وبوريل، خلال لقائهما أمس، ملفات الشراكة الثنائية، وفي سياق التنسيق للمنتدى الإقليمي السادس لدول الاتحاد من أجل المتوسط.

كما وسيشارك الصفدي اليوم في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في إطار "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار الجنوبي" لاستعراض التقدم المحرز في إطار الشراكة الأورو-متوسطية. 

ووفق لبيان الاتحاد، سيتناول المنتدى اليوم، عرضاً للنتائج الرئيسية للتقرير الشامل الأول عن حالة التكامل الأورومتوسطي، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتكليف من الاتحاد من أجل المتوسط، حيث يحلّل خمسة مجالات: التجارة، التمويل، البنية التحتية، حركة الأفراد، والبحث والتعليم العالي، ويقدم التوصيات والنتائج الرئيسية عن المؤشرات لرصد التقدم المستقبلي.

وسيجمع المنتدى ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية لتبادل وجهات نظرهم وتحديد طرق إعادة البناء بعد جائحة (كورونا)، وتسخير الإمكانات من أجل تكامل إقليمي أقوى.


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