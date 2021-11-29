منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي بالخليل





و اعتبرت المنظمة أن اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وامتدادا للاعتداءات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.





و دعت المنظمة المجتمع الدولي الى التحرك السريع لحماية تلك المقدسات والأماكن التاريخية، واجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على احترام حرمة الأماكن المقدسة وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.







رام الله - دنيا الوطنأدانت منظمة التعاون الإسلامي اقدام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، معتبرة ان ذلك يأتي في اطار الإمعان في الخطط الرامية لتهويده وتكريس السيطرة عليه.