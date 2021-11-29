قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية يطلق مبادرة "يلا نتفلسف"

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قسم الفلسفة في الجامعة الأرنية، أمس الأحد، فعاليات مبادرة "يلا نتفلسف"، تحت رعاية نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، التي تهدف إلى نشر أهمية وضرورة التفكير الفلسفي، في الحياة، إضافة إلى التوعية المعرفية حول علاقة الفلسفة بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية.وستستمر الفعاليات من محاضرات وأنشطة، حتى الساعة الثانية من مساء يوم الأربعاء القادم، وستختم بمحاضرتين إلكترونيتين لكل من هشام غصيب حول علاقة الفلسفة بالعلم، وأماني جرار حول الفلسفة والتنمية.ويذكر أنه سيتخلل المبادرة فعاليات فنية وموسيقية ومسابقات ثقافية طلابية.