مصر تسجل 42 حالة وفاة و951 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأحد، عن تسجيل 951 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،: "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 356718 من ضمنهم 296167 حالة تم شفاؤها، و 20347 حالة وفاة"، وفق موقع الوزارة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وأضاف: "إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.