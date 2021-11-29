الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بينهم أسيران محرران بالضفة والقدس



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مراد دغلس، ومنجد صلاح من قرية برقة، والأسير المحرر مناضل عزام عازم من بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.



وأضافت المصادر أنها اعتقلت المواطن عزام حسين ردايدة (42 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته في بلدة العبيدية شرق بيت

لحم.



وكذلك اعتقلت 3 مواطنين من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة وهم: سليمان عريبة من أبو ديس، محمد طاهر سلامة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



والليلة الماضية، اعتقلت الأسير المحرر علي إسماعيل البطاط (23 عاما)، خلال اقتحامها منطقة شارع الصف وسط بيت

لحم.



ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.



ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455)

فلسطينيا، فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 8 مواطنين خلال اقتحام عدة بلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.