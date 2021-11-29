اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب لمواجهة المتحور الجديد (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اليابان إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار المتحور الجديد (أوميكرون)، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت عقب اجتماع لها، يوم الجمعة الماضي، أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور (أوميكرون) أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، لافتة إلى أن عدد الإصابات يتزايد فى كل مقاطعات جنوب أفريقيا.وفي أعقاب ذلك، سارعت العديد من دول العالم لفرض حظر السفر على عدة دول في القارة الأفريقية، إضافة لاتخاذ جملة إجراءات احترازية، وذلك في محاولة للتصدي لخطر المتحور الجديد من فيروس (كورونا).