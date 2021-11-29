الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق

وحذرت الأرصاد من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة يوم الأربعاء، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.



والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.





رام الله - دنيا الوطنأفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو اليوم الاثنين، يكون معتدلاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبيا ًفي بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا ًنسبياً في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.