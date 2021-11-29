الاحتلال يُفرج عن الأسيرة نهيل أبو عيشة من الخليل

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسيرة نهيل أبو عيشة (42 عامًا)، من الخليل، بعد اعتقال استمر 4شهور.وفي أغسطس/ آب الماضي، رفضت نيابة الاحتلال العسكرية الإفراج عن الأسيرة "أبو عيشة"، حيث أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عنها بكفالة 4000 شيقل.وأعادت قوات الاحتلال اعتقال المحررة "أبو عيشه" يوم 11 أغسطس 2021، خلال مشاركتها في وقفة شعبية قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، رفضًا لتهويده، ونقلتها إلى التحقيق في عتصيون.ووجه الاحتلال للمحررة أبو عيشة، تهمة الاعتداء على أحد جنوده خلال المسيرة، ونهيل أبو عيشة؛ أسيرة محررة أمضت 33 شهرًا في سجون الاحتلال، وكانت قد اعتقلت في مارس 2013، وأفرج عنها في نوفمبر 2015، بعد قضاء محكوميتها.وحسب تقارير حقوقية فقد نفذ الاحتلال 15 ألف حالة اعتقال لنساء فلسطينيات منذ عام 1967.ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 حزيران 2021، نحو (4850) أسيرًا، بينهم نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540).