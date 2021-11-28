رئيسة المفوضية الأوروبية: العلماء في سباق مع الزمن لتحليل المتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن هناك "سباقا مع الوقت" لتحليل (أوميكرون)، المتحورة الجديدة لفيروس (كورونا).وصرحت وفق ما نقل موقع (فرانس 24): "نعلم أننا نخوض الآن سباقا مع الوقت"، داعية السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية لمنح العلماء وقتا لتحليل السلالة الجديدة.كما أوضحت المسؤولة الأوروبية بأن "العلماء والشركات المصنعة (للقاحات) يحتاجون إلى ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لتكوين رؤية شاملة عن خصائص طفرات المتحورة أوميكرون"، مضيفة "علينا أن نكسب وقتا"، داعية السكان أيضا إلى تلقي اللقاح ووضع الكمامة واحترام التباعد الضروري.وأشارت فون دير لاين، إلى أن عقدا وقعته المفوضية الأوروبية الصيف الفائت مع مجموعة "بايونتيك-فايزر" للحصول على 1,8 مليار جرعة من اللقاح، يتضمن بندا يلحظ إمكان ظهور متحورة جديدة تقاوم اللقاح المتوافر. موضحة بأنه بموجب هذا البند، يتعهد المختبر أن يكون قادرا على تطوير لقاحه خلال مئة يوم.وتفشت المتحورة الجديدة التي رصدت أولا في جنوب أفريقيا الخميس، في عدد من الدول وأثارت قلقا متناميا وخصوصا في أوروبا.