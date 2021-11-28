شؤون فلسطينية

قوات خاصة إسرائيلية تعتقل أسيراً محرراً خلال اقتحامها مدينة بيت لحم

قوات خاصة إسرائيلية تعتقل أسيراً محرراً خلال اقتحامها مدينة بيت لحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، الأسير المحرر علي البطاط، خلال اقتحامها مدينة بيت لحم.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت البطاط بعد إصابته بالرصاص في بيت لحم، قبل أن تنسحب من المكان.

واندلعت مواجهات في المنطقة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم من عدة جهات.

إلى ذلك، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أطراف حي الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزاً عسكرياً على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان الذين تجمعوا في المكان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).




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